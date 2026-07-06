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營收速報 - 京鼎(3413)6月營收24.51億元年增率高達39.75％

鉅亨網新聞中心

京鼎(3413-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣24.51億元，年增率39.75%，月增率24.22%。

今年1-6月累計營收為118.55億元，累計年增率17.7%。

最新價為325.5元，近5日股價上漲9.2%，相關半導體業上漲4.68%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+6447 張
  • 外資買賣超：+6315 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+132 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 24.51億 40% 24%
26/5 19.73億 17% 6%
26/4 18.69億 6% -8%
26/3 20.23億 27% 23%
26/2 16.48億 4% -13%
26/1 18.91億 12% 15%

京鼎(3413-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體設備、次系統及系統整合。平面顯示器設備、次系統及系統整合。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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