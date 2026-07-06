營收速報 - 京鼎(3413)6月營收24.51億元年增率高達39.75％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為118.55億元，累計年增率17.7%。
最新價為325.5元，近5日股價上漲9.2%，相關半導體業上漲4.68%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+6447 張
- 外資買賣超：+6315 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+132 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|24.51億
|40%
|24%
|26/5
|19.73億
|17%
|6%
|26/4
|18.69億
|6%
|-8%
|26/3
|20.23億
|27%
|23%
|26/2
|16.48億
|4%
|-13%
|26/1
|18.91億
|12%
|15%
京鼎(3413-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為半導體設備、次系統及系統整合。平面顯示器設備、次系統及系統整合。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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