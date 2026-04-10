鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-10 10:10

燦坤董座預警Q2家電漲價潮 空調本機漲1-2千元外 安裝費大漲3成。(圖：shutterstock)

林技典分析表示，目前國際銅與鋁等金屬原料價格持續走高，加上石油價格上漲帶動燃油附加費增加，導致整體營運成本大幅攀升 。以空調為例，雖然室內機與室外機本體價格漲幅約在 1000 至 2000 元，但施工所需的銅管超材費用將顯著墊高消費者的購買門檻 。

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冰箱與電視產品同樣面臨成本壓力，冰箱因鋼板與填充材料調漲，預估每台售價至少增加 1000 至 3000 元以上 。電視則受到面板、記憶體及處理晶片代工費用同步上揚的影響，即使是國產品牌也難敵成本上漲而計畫調整售價 。

資通訊產品的成長動能亦受成本波動挑戰，主要壓力來自處理器、顯示卡及記憶體價格的全面走揚 。林技典引述權威機構數據指出，今年全球筆記型電腦銷量預計將衰退接近 15%，主因在於價格調漲後消費者的購買意願出現縮手跡象 。

面對變動劇烈的市場環境，燦坤採取期約採購與提前備貨策略，目前仍保有部分採購成本較低的尾盤現貨以因應促銷活動 。針對價格變動極快的記憶體商品，通路目前已實施動態定價，甚至出現一日三變的情況，並呼籲會員掌握新台幣購買力下降前的最後購貨時機 。

在品牌競爭優勢方面，燦坤強調與大金空調擁有長期且穩固的專業通路合作默契，具備優於同業的貨源穩定性 。林技典表示，由於特定通路與品牌間的合作關係調整，燦坤在空調旺季的產品豐富度將是爭取市占率的重要關鍵 。

針對總體經濟環境，林技典對今年台灣消費市場持保守看待態度，認為目前仍缺乏樂觀的本錢 。雖然股市表現強勁，但資金過度集中於人工智慧相關標的且呈現分配不均，並未有效轉化為全面性的民間消費意願 。