鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-04 09:37

全球 AI 浪潮勢不可擋！受惠生成式與代理式 AI 雙引擎強勁驅動，世界半導體貿易統計組織 (WSTS) 最新預估，全球半導體市場規模將首度突破「1 兆美元」大關。在台股科技晶片股集體噴發的行情下，兆豐台灣晶圓製造 ETF(00913-TW) 交出亮麗成績單，截至 7 月 3 日止，今年以來累積報酬率飆出驚人的 128.49%，表現僅遜於槓桿型的正 2 ETF，強勢奪下全台「原型 ETF 報酬冠軍」，甚至將多檔人氣主動式 ETF 甩在後面，成為大黑馬。

〈熱門股〉布局晶圓製造國家隊 00913今年來報酬128%奪原型ETF冠軍。(圖：shutterstock)

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00911 經理人詹佳峯表示，在全球 AI 賽事競逐中，歐美科技巨頭掌握了最尖端的演算法與架構設計，扮演著驅動全球科技趨勢的「決策大腦」。

00911 所追蹤的「洲際半導體指數」，其成分股包含 AI 算力龍頭輝達 (NVIDIA)、高效能處理器大廠超微 (AMD)、記憶體大廠美光 (Micron)、通訊晶片霸主博通 (Broadcom)，以及美國重返晶片製造扶持重點的英特爾 (Intel)。截至 2026 年 6 月 30 日，該指數今年以來累積報酬率達 112.9%，不僅成功網羅全球最具主導權的頂尖科技巨擘，表現更領先傳統的費城半導體指數與 NASDAQ 100 指數。

相較於歐美大廠的百家爭鳴，AI 算力最終要落地實踐，必須高度仰賴台灣實質的硬體製造實力，這也正是新科原型 ETF 冠軍 00913 勝出關鍵。

00913 百分之百聚焦於台灣最核心的半導體與晶圓代工企業，在中、上游的配置比重高達八成以上。其第一大持股台積電負責頂尖的先進製程與 CoWoS 封裝，策略性輔以聯電、世界先進等成熟與特殊製程，同時納入邊緣運算晶片龍頭聯發科、封測巨擘日月光投控。

理財專家分析，在 AI 算力逐步從雲端走向「邊緣終端 (Edge AI)」的當下，00913 兼具強大的爆發力與產業護城河，是投資人布局台灣晶圓製造國家隊的絕佳工具。透過 00911 與 00913 的「美台雙塔組合」，投資人將能左手抓研發、右手拿製造，全面獵殺這波兆元級的 AI 商機。