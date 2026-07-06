鉅亨網記者張韶雯 台北
為協助中小企業搶攻綠色供應鏈商機並邁向淨零目標，經濟部推出 116 年中小企業平價綠電專案，並將於明（7) 日正式開放預登記。經濟部標準檢驗局今（6）日表示，本次專案由彰濱產業園區標租光電案場釋出綠電，並透過標準局國家再生能源憑證中心平台進行，購電期程為 5 年，以底價 4.3 元 / 度的價格公開競標，8 月 18 日公開競標，並於 9 月 1 日決標。
標準局說明，只要符合中小企業認定標準的業者，皆可先至「國家再生能源憑證中心」平台網站註冊會員，並於預登記期間提供資格與用電量證明。經審核通過後即可參與公開競標，平台將依業者出價排序，由價高者優先得標，隨後得標業者再與賣家辦理後續簽約與轉供事宜。
標準局進一步說明，本專案透過舉辦說明會與諮詢服務蒐集業者意見，並設計多項便民措施，包括提供為期 3 週的預登記期程，讓企業有充裕時間進行購電評估與準備資料。
此外，專案也推出友善機制，開放已購電但未購足全年總用電量 30% 者可再加購，讓初次接觸綠電的中小企業能放心跨出購電第一步。
本專案將於 7 月 7 日至 7 月 27 日期間受理預登記、8 月 18 日公開競標，並於 9 月 1 日決標。標準局呼籲，中小企業是本專案全力支持的對象，歡迎踴躍參與。若有相關問題可洽詢憑證中心服務專線諮詢。
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