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營收速報 - 鴻海(2317)6月營收8,217.63億元年增率高達52.11％

鉅亨網新聞中心

鴻海(2317-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣8,217.63億元，年增率52.11%，月增率-4.38%。

今年1-6月累計營收為4.64兆元，累計年增率34.99%。

最新價為240.5元，近5日股價下跌-3.22%，相關其他電子上漲1.51%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-66579 張
  • 外資買賣超：-68161 張
  • 投信買賣超：+2397 張
  • 自營商買賣超：-815 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 8,217.63億 52% -4%
26/5 8,594.09億 40% 3%
26/4 8,320.98億 30% 4%
26/3 8,037.38億 46% 35%
26/2 5,958.13億 8% -18%
26/1 7,300.39億 36% -15%

鴻海(2317-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦系統設備及其週邊之連接器等。線纜組件及殼體,基座之開發、設計、製造及銷售等。精密模具之製造及銷售等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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