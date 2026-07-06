營收速報 - 鴻海(2317)6月營收8,217.63億元年增率高達52.11％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為4.64兆元，累計年增率34.99%。
最新價為240.5元，近5日股價下跌-3.22%，相關其他電子上漲1.51%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-66579 張
- 外資買賣超：-68161 張
- 投信買賣超：+2397 張
- 自營商買賣超：-815 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|8,217.63億
|52%
|-4%
|26/5
|8,594.09億
|40%
|3%
|26/4
|8,320.98億
|30%
|4%
|26/3
|8,037.38億
|46%
|35%
|26/2
|5,958.13億
|8%
|-18%
|26/1
|7,300.39億
|36%
|-15%
鴻海(2317-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電腦系統設備及其週邊之連接器等。線纜組件及殼體,基座之開發、設計、製造及銷售等。精密模具之製造及銷售等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)目標價調升至83元，幅度約3.11%
- 台股急殺別慌！6238億資金活水，誰是下一波AI強股？
- 鴻海Q2營收年增39.8%、6月飆升52.1% 單月超法人預期9.5% AI伺服器需求續強
- 〈熱門股〉外資連3買力捧轉機題材 台化周漲25.46%股價創近3年新高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇