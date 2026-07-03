鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-03 20:40

中信銀行今 (3) 日宣布將於金門縣 26 家 7-ELEVEN 門市全新鋪設中國信託銀行 ATM，讓離島居民與在地遊客同享最即時便利的數位金融體驗，中信銀行 ATM 鋪機量也正式突破 8000 台，為全台之冠。

中國信託ATM全新進駐金門7-ELEVEN 鋪機量突破8000台居全台之冠。(圖/中國信託銀行)

即日起至今年 12 月 31 日止，民眾在台澎金馬任一中信銀行 ATM 完成跨行交易，便能參與「跨行交易即時抽」抽獎活動。獎項包含 iPhone Air、MacBook Neo、iPad Air 及 Apple Watch 等 36 項 Apple 3C 逸品；另將抽出 100 位幸運兒，每位贈予 1 萬點 OPENPOINT 點數。

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此外，今年 8 月 31 日前於金門縣 26 家 7-ELEVEN 門市中信銀行 ATM 完成跨行交易的民眾，可額外獲得限量「數位點 1 點兌換 5 點 OPENPOINT 點數」機會，每人每日可兌換 2 份。

中信銀行長期致力推動普惠金融，透過廣泛布建 ATM 網絡來延伸服務據點，目前裝機量達 8000 台，為全台之冠。布點策略不僅覆蓋都會核心區域，更深入離島、偏鄉，讓民眾無論身處何地都能享有便利金融服務。