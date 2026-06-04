鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-04 10:11

基米指出，在此架構下，農科院提供核心技術來源，基米負責開發商化檢測服務與營運，王寵生技則聚焦市場推廣、通路建置與售後服務，三方將發揮產業鏈整合的協同效應，縮短產品商化時程。

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基米表示，此次取得「犬貓遺傳性疾病基因檢測技術」具高度臨床與商業價值。在個體照護上，能針對犬貓常見的遺傳疾病進行早期風險評估。產業應用方面，此技術可延伸至寵物繁殖管理，協助繁殖場在配種前篩檢遺傳風險，確保市場交易的犬貓擁有優良的健康基礎。

總經理江俊奇進一步指出，王寵生技已在台灣建置超過 800 家的 B 端實體合作網絡，涵蓋各大寵物醫院、專業繁殖場、貓舍等，以及寵物美容院、寵物旅舍、寵物餐廳等生活場域，並建立 12 道程序，從採檢到報告完成交付的專業化標準流程。