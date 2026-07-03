鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-03 12:38

隨著毛孩成為家庭的重要成員，台灣寵物市場持續成長，飼主對毛孩飲食與健康照護的需求也日益提升。經營台灣寵物食品市場超過 30 年的統一企業 (1216-TW)，今 (3) 日起在 2026 台北寵物展打造全新概念展區「Petlife 毛孩生活館」，集結 Petlife、寶多福等品牌，從機能營養、互動體驗到展場限定優惠，為毛孩創造更適合的健康生活提案。

統一指出，2026 台北寵物展中，統一企業帶來旗下多款人氣商品，完整展示 Petlife 全系列產品，其中最受矚目的「Petlife 機能優穀糧」系列，以「低敏優穀 × 機能營養 × 專業益生菌」為核心，添加亞斯菲德 A 菌及雷特氏 B 菌，並依據犬貓不同需求規劃多元機能配方，讓飼主能依照毛孩生活型態，挑選適合的營養選擇。

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而「晶饌纖蔬肉糧」則是使用 90g「低溫熟化凍乾」，避免生食凍乾造成的潛在生菌風險。

統一指出，今天起展場同步集結寶多福系列產品，讓長期支持寶多福、Petlife 的毛爸毛媽一次完整體驗各品牌特色，現場更推出多項展場限定優惠，包含限時特價、消費滿額贈及多重好禮，讓毛爸媽輕鬆補貨、享受划算的購物體驗。