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營收速報 - 南電(8046)6月營收46.84億元年增率高達50.03％

鉅亨網新聞中心

南電(8046-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣46.84億元，年增率50.03%，月增率5.5%。

今年1-6月累計營收為247.53億元，累計年增率37.2%。

最新價為1185元，近5日股價上漲9.57%，相關零組件業下跌-0.49%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+11039 張
  • 外資買賣超：+4939 張
  • 投信買賣超：+6498 張
  • 自營商買賣超：-398 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 46.84億 50% 6%
26/5 44.40億 36% -0%
26/4 44.51億 39% 4%
26/3 42.91億 39% 36%
26/2 31.66億 13% -15%
26/1 37.20億 45% -5%

南電(8046-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。CC01090電池製造業。ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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