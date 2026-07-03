營收速報 - 南電(8046)6月營收46.84億元年增率高達50.03％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為247.53億元，累計年增率37.2%。
最新價為1185元，近5日股價上漲9.57%，相關零組件業下跌-0.49%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+11039 張
- 外資買賣超：+4939 張
- 投信買賣超：+6498 張
- 自營商買賣超：-398 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|46.84億
|50%
|6%
|26/5
|44.40億
|36%
|-0%
|26/4
|44.51億
|39%
|4%
|26/3
|42.91億
|39%
|36%
|26/2
|31.66億
|13%
|-15%
|26/1
|37.20億
|45%
|-5%
南電(8046-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。CC01090電池製造業。ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 台光電(2383)6月營收177.33億元年增率高達120.69％
- 營收速報 - 勤益控(1437)6月營收1.17億元年增率高達71.22％
- 營收速報 - 力特(3051)6月營收1.83億元年增率高達42.47％
- 營收速報 - 百容(2483)6月營收1.98億元年增率高達34.28％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇