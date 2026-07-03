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營收速報 - 勤益控(1437)6月營收1.17億元年增率高達71.22％

鉅亨網新聞中心

勤益控(1437-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1.17億元，年增率71.22%，月增率90.12%。

今年1-6月累計營收為4.10億元，累計年增率5.17%。

最新價為31.1元，近5日股價上漲0.33%，相關其 他下跌-0.61%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+58 張
  • 外資買賣超：+59 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 1.17億 71% 90%
26/5 6,170萬 -1% 8%
26/4 5,706萬 -16% 7%
26/3 5,317萬 -22% -2%
26/2 5,428萬 -20% -18%
26/1 6,634萬 20% -4%

勤益控(1437-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為一般投資業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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