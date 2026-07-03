營收速報 - 勤益控(1437)6月營收1.17億元年增率高達71.22％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為4.10億元，累計年增率5.17%。
最新價為31.1元，近5日股價上漲0.33%，相關其 他下跌-0.61%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+58 張
- 外資買賣超：+59 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1.17億
|71%
|90%
|26/5
|6,170萬
|-1%
|8%
|26/4
|5,706萬
|-16%
|7%
|26/3
|5,317萬
|-22%
|-2%
|26/2
|5,428萬
|-20%
|-18%
|26/1
|6,634萬
|20%
|-4%
勤益控(1437-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為一般投資業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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