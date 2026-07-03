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營收速報 - 竹陞科技(6739)6月營收1.29億元年增率高達101.13％

鉅亨網新聞中心

竹陞科技(6739-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1.29億元，年增率101.13%，月增率7.58%。

今年1-6月累計營收為6.44億元，累計年增率96.63%。

最新價為1300元，近5日股價上漲8.11%，相關其他電子類指數上漲3.52%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+76 張
  • 外資買賣超：+63 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+13 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 1.29億 101% 8%
26/5 1.20億 99% 9%
26/4 1.10億 100% 10%
26/3 1.00億 88% 7%
26/2 9,314萬 91% 2%
26/1 9,105萬 99% 3%

竹陞科技(6739-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、面板業相關自動化業務。遠端控制及AI系統開發。工業4.0相關系統整合。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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