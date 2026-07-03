營收速報 - 竹陞科技(6739)6月營收1.29億元年增率高達101.13％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為6.44億元，累計年增率96.63%。
最新價為1300元，近5日股價上漲8.11%，相關其他電子類指數上漲3.52%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+76 張
- 外資買賣超：+63 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+13 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1.29億
|101%
|8%
|26/5
|1.20億
|99%
|9%
|26/4
|1.10億
|100%
|10%
|26/3
|1.00億
|88%
|7%
|26/2
|9,314萬
|91%
|2%
|26/1
|9,105萬
|99%
|3%
竹陞科技(6739-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、面板業相關自動化業務。遠端控制及AI系統開發。工業4.0相關系統整合。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 台光電(2383)6月營收177.33億元年增率高達120.69％
- 營收速報 - 勤益控(1437)6月營收1.17億元年增率高達71.22％
- 營收速報 - 力特(3051)6月營收1.83億元年增率高達42.47％
- 營收速報 - 百容(2483)6月營收1.98億元年增率高達34.28％
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇