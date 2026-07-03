營收速報 - 太子(2511)6月營收11.80億元年增率高達76.56％
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今年1-6月累計營收為46.70億元，累計年增率21.91%。
最新價為8.4元，近5日股價上漲0.74%，相關建材營造下跌-0.68%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-453 張
- 外資買賣超：-433 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-20 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|11.80億
|77%
|74%
|26/5
|6.80億
|2%
|3%
|26/4
|6.63億
|-17%
|-39%
|26/3
|10.87億
|90%
|80%
|26/2
|6.04億
|5%
|33%
|26/1
|4.56億
|-17%
|-78%
太子(2511-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為國民住宅及商業大樓等之委託興建及經營租售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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