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營收速報 - 太子(2511)6月營收11.80億元年增率高達76.56％

鉅亨網新聞中心

太子(2511-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣11.80億元，年增率76.56%，月增率73.52%。

今年1-6月累計營收為46.70億元，累計年增率21.91%。

最新價為8.4元，近5日股價上漲0.74%，相關建材營造下跌-0.68%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-453 張
  • 外資買賣超：-433 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-20 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 11.80億 77% 74%
26/5 6.80億 2% 3%
26/4 6.63億 -17% -39%
26/3 10.87億 90% 80%
26/2 6.04億 5% 33%
26/1 4.56億 -17% -78%

太子(2511-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為國民住宅及商業大樓等之委託興建及經營租售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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