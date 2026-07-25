外銷訂單紅火創952億美元新高、緯創德州新廠開幕、00891換股 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-25 10:35

經濟部統計處周二 (21 日) 公布 6 月外銷訂單達 952.6 億美元，連 17 紅，創歷史單月新高；緯創美國德州 D1 廠於台灣時間 22 日開幕，全美第一片 NVIDIA GB300 運算基板在此誕生；00891 中信關鍵半導體完成最新成分股調整，將於 7 月 27 日生效，以下為本週大事回顧：

外銷訂單連17紅創單月高、緯創德州新廠開幕、00891換股，本周大事回顧。(圖：shutterstock)

〈外銷訂單〉17 紅！6 月逾 952 億美元年增飆近 6 成創新高 上半年破 5 千億美元創同期高

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經濟部統計處周二 (21 日) 公布 6 月外銷訂單金額達到 952.6 億美元，不僅優於原先預期，更再度創下歷年單月新高紀錄，年增率達 59.4%，寫下連續 17 個月正成長的亮眼表現，累計上半年外銷訂單總額已破 5 千億美元，亦寫下同期新高。經濟部指出，受惠於人工智慧、高效能運算及雲端服務等應用需求持續擴增，帶動相關科技產品接單暢旺，成為推升整體外銷訂單強勁成長的核心動能。

緯創德州新廠開幕 黃仁勳現身 生產全美第一片輝達 NVIDIA GB300 並量產

緯創 (3231-TW) 美國德州達拉斯 D1 AI 智慧工廠於美國中部時間 21 日 (台灣時間 22 日) 盛大開幕，並指出全美第一片輝達 (NVDA-US)NVIDIA GB300 運算基板在此誕生。

緯創德州 D1 新廠斥資近 7 億美元，面積約 32.4 萬平方公尺。工廠內採用輝達的加速運算技術，並整合 Nemotron Cosmos 等開放前沿模型，以及 Omniverse 與 Metropolis，透過數位孿生技術優化廠房設計、生產流程與營運效率。

〈ETF 成分股調整〉00891 換股納中美晶、台勝科、大聯大 完整涵蓋 AI 供應鏈

隨著 AI 浪潮持續推升全球半導體需求，台股規模最大的半導體 ETF、中信關鍵半導體 (00891-TW) 完成最新一次成分股調整，將於 7 月 27 日正式生效。本次換股聚焦 AI 長線發展趨勢，新增中美晶 (5483-TW)、台勝科 (3532-TW)、大聯大 (3702-TW) 及頎邦 (6147-TW) 等個股，進一步強化矽晶圓材料、半導體通路以及封裝測試等關鍵環節布局，讓投資組合更完整涵蓋 AI 半導體供應鏈。

〈穩懋法說〉產品組合轉佳 Q2 獲利季增 83% 上半年 EPS 3.56 元轉盈

砷化鎵 PA 廠穩懋 (3105-TW) 周五 (24 日) 舉行法說會，並自結公告今年第 2 季稅後純益為 9.77 億元、季增 83%，較去年同期由虧轉盈，單季 EPS 為 2.3 元，上半年稅後純益為 15.1 億元，同較去年虧轉盈，累計上半年 EPS 為 3.56 元。穩懋表示，第 2 季獲利符合原先預期，主要產品組合轉佳、出貨量增加挹注業績增長。

中美晶攜手聯合再生斥資 12.9 億元 赴美建置年產能 1GW 太陽能模組廠明年出貨

中美晶 (5483-TW) 與聯合再生能源 (3576-TW) 周二 (21 日) 共同宣布，雙方將攜手赴美投資 4000 萬美元（約新台幣 12.9 億元），成立美國太陽能模組製造公司。本案由中美矽晶持股 51%、聯合再生能源持股 49%，並由葉正賢專業經理人領軍執行，規劃建置年產能 1GW 的太陽能模組廠，預計在確定廠址並簽署租賃協議後一年內開始出貨量產。

苯駢芘超標遭退遭罰 泰山估本身損失 1.5-2 億元 福壽估 1-1.5 億元

大豆油含苯駢芘超標的三大油品廠泰山 (1218-TW)、福壽 (1219-TW)、福懋油 (1225-TW) 周五 (24 日) 召開重大訊息說明會，對於因油品下架、罰款、賠償的損失，泰山評估本身為 1.5 至 2 億元，而福壽估損失在 1 至 1.5 億元。

黃仁勳：與台灣做生意不再「俗擱大碗」而是具備高度成本效益