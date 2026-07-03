鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-03 11:45

無線射頻 RFID 解決方案供應商韋僑科 (6417-TW) 遷入新廠的綜效正在高度發揮，且醫療應用需求回升挹注，單季營收已在 2025 年第四季及 2026 年首季連續創新高，韋僑初估 6 月營收達 1.68 億元，優於上月業績改寫單月歷史次高，同時，也將推升第二季營收以 5.05 億元再季改寫歷史新高，更是韋僑單季營收首度突破 5 億元大關。

韋僑總經理江鴻佑。(鉅亨網記者張欽發攝)

在韋僑 2026 年第二季業績將有新突破，將呈現連續三季改寫歷史新高的業績表現。而在韋僑推出於於 Ambient IoT 的 BLE TAG 新產品，預計在下半年出貨將呈現倍數成長同時，下半年估單月業績也將 1.7 億元起跳。。同時以韋僑的訂單及出貨而言，2026 年第二季可望續創新高。全年營收將突破 2025 年營收歷史新高的 16.07 億元水準。

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同時，韋僑在積極開創海外新布局同時，法人估 2026 年下半年有亮麗業績表現，2026 年上半年估每股純益 3.5 元，全年上看 7-7.5 元，同時，韋僑在 2027 年力拼賺回一個股本。

韋僑 2026 年第一季持續繳出亮眼營運成果。受惠工業應用需求穩定增溫、消費應用新產品量產，營收 4.28 億元，毛利率 34.57%，季增 2.01 個百分點，年增 2 個百分點，第一 季稅後純益 7079 萬元，創新高，季增 5.97%，年增 32.06%，每股純益 1.67 元。法人估第二季獲利還要在營運規模擴大及有利匯率因素之下，再超越第一季表現。

韋僑的無線射頻 RFID 解決方案醫療應用需求正在明顯回升，同時，在韋僑科技預計將進一步在大股東希華 (2484-TW) 的全力協助開拓日本市場，在日本設立生產線以在地法人型態搶攻境內醫、藥品界對 RFID 解決方案需求。韋僑科技對於赴日本龐大醫藥市場的 RFID 解決方案生產，預計在 2028 年進入量產。

韋僑科技將快速切人日本醫藥市場，主要在於大股東希華晶體 2000 年日本承接自日本明電株式會社的既有日本希華公司在山形縣米澤協助設立在日生產線，有助於韋僑在日本當地快速成立現地法人、運用既有人員、設施投入產品生產及認證。頻率兀件廠希華是韋僑的最大法人股東，對韋僑 13.63%，希華董事長曾穎堂同時是韋僑的董事長。