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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對聯發科(2454-TW)做出2026年EPS預估：中位數由66.01元上修至66.55元，其中最高估值71.99元，最低估值54.66元，預估目標價為5350元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|71.99(71.99)
|181.92
|422.17
|最低值
|54.66(54.66)
|90.04
|136.06
|平均值
|65.68(65.62)
|129.7
|249.44
|中位數
|66.55(66.01)
|125.37
|245.81
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|670,819,030
|1,306,508,790
|2,394,232,450
|最低值
|605,519,900
|814,408,190
|1,070,439,000
|平均值
|647,464,120
|1,041,528,270
|1,747,463,070
|中位數
|650,766,500
|1,033,036,500
|1,850,099,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|105,319,255
|106,386,578
|76,978,637
|118,141,106
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|595,965,682
|530,585,886
|433,446,330
|548,796,030
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2454/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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