鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (2) 日受台積電 ADR 重挫影響及電子權值股走弱，早盤開低一度重挫逾千點，一度失守 4 萬 6 千點大關，盤中隨著聯發科 (2454-TW) 等電子權值股翻紅，指數跌勢收斂尾盤小跌 150 點，最後一盤在台積電遭大砍 5,869 張下，終場下跌 274.83 點或 0.58%，收 46,744.16 點，中止日 K 連 3 紅，成交量約 1.01 兆元較昨日縮減。
櫃買市場 (OTC) 則受惠中小型類股題材活潑，基期較低下，受資金青睞下，開低走高漲 1.92% 表現優於集中市場。
權值股部分，台積電開低走低跌 40 元或 1.6%，收 2,465 元跌破 2,500 元；聯發科小漲 10 元或 0.23% 收 4,345 元；台達電 (2308-TW) 跌 1.01%、日月光投控 (3711-TW) 漲 3.41%；今日除息的鴻海 (2330-TW) 則慘遭貼息跌 0.83%。
今日盤面上包括台塑集團領軍的塑化股，其他各擁題材的機器人、軍工國防及矽晶圓概念股上揚。
塑化股部分，受惠進入旺季加持加上原油期貨回檔修正，乙、丙烯有望受惠低成本利多，台塑 (1301-TW) 四寶股價表現亮眼，台塑、台化 (1326-TW) 連袂攻上漲停板，南亞 (1303-TW)、台塑化 (6505-TW) 漲幅超過 7%；中石化 (1314-TW) 華夏 (1305-TW) 及台達化 (1309-TW) 也漲半根停板。
機器人概念股部分受惠 Google 與賓士投資的美國人形機器人即將在美國啟用，加上近期中國超仿生機器人釋出量產消息，今日股價轉強包括達明 (4585-TW) 漲停板、和椿 (6215-TW) 漲 9%，羅昇 (8374-TW)、所羅門 (2359-TW) 也雙雙停板。
國防軍工股則因無人機條例朝野版本齊發，預算上看 2,400 億元，包括圓剛 (2417-TW)、力山 (1515-TW) 漲停板、盛群 (6202-TW) 漲 8%，亞光 (3019-TW)、松翰 (5471-TW) 漲超過 6%。
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