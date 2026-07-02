鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-02 14:32

台股今 (2) 日受台積電 ADR 重挫影響及電子權值股走弱，早盤開低一度重挫逾千點，一度失守 4 萬 6 千點大關，盤中隨著聯發科 (2454-TW) 等電子權值股翻紅，指數跌勢收斂尾盤小跌 150 點，最後一盤在台積電遭大砍 5,869 張下，終場下跌 274.83 點或 0.58%，收 46,744.16 點，中止日 K 連 3 紅，成交量約 1.01 兆元較昨日縮減。

櫃買市場 (OTC) 則受惠中小型類股題材活潑，基期較低下，受資金青睞下，開低走高漲 1.92% 表現優於集中市場。

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權值股部分，台積電開低走低跌 40 元或 1.6%，收 2,465 元跌破 2,500 元；聯發科小漲 10 元或 0.23% 收 4,345 元；台達電 (2308-TW) 跌 1.01%、日月光投控 (3711-TW) 漲 3.41%；今日除息的鴻海 (2330-TW) 則慘遭貼息跌 0.83%。