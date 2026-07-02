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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2026年EPS預估：中位數由14.81元上修至14.92元，其中最高估值16.92元，最低估值10.5元，預估目標價為636.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|16.92(16.92)
|29.81
|40.58
|最低值
|10.5(10.5)
|19.24
|25.71
|平均值
|14.48(14.27)
|24.03
|32.42
|中位數
|14.92(14.81)
|24.21
|33.37
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|230,815,000
|321,782,390
|407,833,690
|最低值
|218,907,150
|265,055,000
|300,409,000
|平均值
|225,912,160
|288,408,790
|343,811,610
|中位數
|226,368,160
|291,144,840
|337,349,010
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|6,790,508
|9,179,689
|6,188,729
|14,197,040
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|182,521,620
|171,663,845
|151,398,038
|171,356,495
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4958/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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