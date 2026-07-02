鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-03 07:00

《巴隆周刊》報導，川普周四 (2 日) 在社群平台發文表示，「看看這個！美光，這家偉大的美國公司宣布，將向川普帳戶 (Trump Accounts) 投入 2.5 億美元，造福下一代的孩子…… 謝謝你，美光！」

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不過，美光周四仍下跌 5.5%，收在 975.56 美元，前一交易日重挫 10.6%。同時，南韓競爭對手 SK 海力士 (SK Hynix) 與三星電子 (Samsung Electronics) 周四也在韓股大跌。

英特爾 (Intel)(INTC-US) 當日也收跌 5.3%，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 則跌 1.4%。

美光走弱並非因為川普的發文，而是受到整體科技股疲弱拖累。今年以來漲勢最熱的科技股近期普遍遭遇獲利了結，而美光正是其中之一。該股 2026 年以來累計大漲 240%，上半年更創下 37 次歷史收盤新高。

美光本周稍早宣布，將向川普帳戶投資 2.5 億美元。這項針對 18 歲以下兒童設立、享有稅務優惠的儲蓄帳戶，將於 7 月 4 日正式推出。凡於 2025 年至 2028 年間出生的孩童，都將獲得美國財政部提供的 1,000 美元存款，另有多家民間企業承諾額外投入資金，協助兒童建立儲蓄。

這周對於熱門個股，甚至整體股市而言，都不是理想的一周。隨著重創美國市場的科技股賣壓擴散至海外，南韓 KOSPI 指數周四重挫 7.9%。

KOSPI 指數主要受權值股拖累，其中記憶體晶片大廠 SK 海力士與三星電子分別暴跌 14.6% 及 9.1%。兩家公司也是美光的主要競爭對手。