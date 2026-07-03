鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-03 09:30

《CNBC》報導，亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 表示，公司目前已在太空軌道部署足夠數量的衛星，可望於今年稍晚正式推出 Amazon Leo 低軌衛星網路的「初期服務」。

亞馬遜於美東時間周四凌晨 12 時 30 分左右，透過聯合發射聯盟 (United Launch Alliance, ULA) 的 Atlas V 火箭將 29 枚衛星送入軌道。完成此次任務後，Leo 衛星總數已超過 390 枚。Leo 業務與產品副總裁 Chris Weber 在 X 平台表示，目前衛星數量已足以在首批服務區域提供持續性的網路服務。

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這對亞馬遜而言是一項重要里程碑，公司正積極讓 Leo 成為 SpaceX(SPCX-US) 旗下 Starlink 在低軌衛星市場的競爭對手。去年 11 月，亞馬遜已針對部分企業客戶推出 Leo「企業預覽版」，但尚未向一般消費者及政府客戶提供服務。

亞馬遜的初期商業服務預料僅限於部分地區。Weber 表示，後續發射任務將進一步增加覆蓋範圍及網路容量。

SpaceX 比亞馬遜早四年布局低軌衛星市場，於 2015 年推出 Starlink，目前已建立約 1 萬枚衛星組成的衛星星座，並累積超過 1,000 萬名用戶。亞馬遜則於 2019 年宣布創立 Kuiper 計畫，之後更名為 Leo。

亞馬遜目標建立約 7,700 枚衛星的星座網路，但受限於火箭發射能量不足，部署進度一度放緩。公司今年 1 月申請延長部署期限時表示，火箭供應短缺等非自身可控制因素，是造成進度延誤的主因。

亞馬遜周四表示，下一次 Leo 發射任務將改採 ULA 的重型運載火箭 Vulcan，可搭載更多 Leo 衛星，有助於提高部署速度。

Leo 發射系統總監 Melissa Wuerl 表示，目前已有數百枚可立即發射的衛星待命，且新的專屬衛星整合設施也已就緒，可支援 Leo Vulcan 1 及後續任務。