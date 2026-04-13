鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估下修至2.92元，預估目標價為70.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.96元下修至2.92元，其中最高估值4.92元，最低估值2.37元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.92(4.92)
|8.2
|8.83
|4.46
|最低值
|2.37(2.37)
|2.48
|2.25
|2.54
|平均值
|3.05(3.05)
|4.2
|4.7
|3.5
|中位數
|2.92(2.96)
|3.95
|4.26
|3.5
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|340.61億
|440.95億
|414.96億
|432.65億
|最低值
|248.80億
|309.01億
|323.48億
|340.32億
|平均值
|291.65億
|354.92億
|358.17億
|386.49億
|中位數
|292.25億
|348.68億
|350.00億
|386.49億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.90
|2.39
|1.28
|1.30
|1.52
|營業收入
|223.57億
|233.34億
|227.07億
|251.40億
|251.28億
詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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