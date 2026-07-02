鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-02 17:05

面對全球地緣政治挑戰與供應鏈重組，經濟部正積極協助台灣企業進行全球佈局，電電公會（TEEMA）海外科學園區計畫備受矚目。經濟部長龔明鑫強調，單打獨鬥的投資模式已不適用於當前局勢，政府將與公會緊密合作，透過群聚效應協助台廠降低落地成本、建立在地服務網絡，形成完整的產業生態系，目前進展最快是波蘭，年底前動土，此外美國、墨西哥與印度都在考察之列。

針對電電公會規劃的海外科學園區進度，龔明鑫給予高度肯定。他指出，公會扮演整合產業上下游的關鍵角色，能協助中小企業精準掌握海外市場動態。目前波蘭米恩基尼亞園區進展最為順利，目標於今年底前動土；墨西哥園區則規劃於 7 月中舉行招商大會，屆時將有更完整的規劃方案。至於美國市場，經濟部已於 5 月赴當地考察，本月將再次派員深入評估，目標在年底前確認具體投資地點；印度園區的進度則相對起步較晚，目前仍在持續規劃階段。

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除了透過產業聚落提升韌性，確保關鍵物資供應也是經濟部的重中之重。龔明鑫透露，為應對國際關鍵礦產需求飆升，政府已整合資源，確定將於 10 月率隊前往美國加州及科羅拉多州進行礦源考察，實地評估當地礦源是否符合國內半導體、電動車及綠能產業的需求。此外，經濟部也正積極與澳洲、加拿大等國深化合作，期望透過分散原材料來源，降低對單一地區的過度依賴，建立穩定的國家經濟安全防線。

對於近期國際貿易高度關注的強迫勞動議題，龔明鑫強調，台灣高度重視國際勞動權益標準，經濟部未來將加強稽核機制，嚴格限制涉及強迫勞動的貨品輸入。此舉不僅是為了維護台灣產品在國際市場的良好聲譽，更是履行全球企業公民責任的重要體現，能促使國內產業鏈進一步接軌國際 ESG 永續標準，避免企業誤觸國際制裁風險。

在半導體產業佈局方面，外界相當關注台積電的全球化策略與美國投資走向。龔明鑫重申，台積電的海外佈局均依循客戶需求與長期營運策略穩健推進。截至目前，台積電在台灣已建廠及後續規劃中的晶圓廠，加上 CoWoS 先進封裝產能，總數高達 16 座，這說明台灣仍是全球先進製程的核心基地。