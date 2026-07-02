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營收速報 - 馥鴻(5345)6月營收463萬元年增率高達1067％

鉅亨網新聞中心

馥鴻(5345-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣463萬元，年增率1067%，月增率-22.23%。

今年1-6月累計營收為2,145萬元，累計年增率580.77%。

最新價為27.9元，近5日股價下跌-5.32%，相關其他類指數上漲1.57%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+27 張
  • 外資買賣超：+26 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 463萬 1067% -22%
26/5 596萬 1506% 44%
26/4 413萬 562% 58%
26/3 262萬 681% -2%
26/2 267萬 215% 83%
26/1 145萬 151% -73%

馥鴻(5345-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為科技產品方案設計開發。-。-。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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