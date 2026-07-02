營收速報 - 馥鴻(5345)6月營收463萬元年增率高達1067％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為2,145萬元，累計年增率580.77%。
最新價為27.9元，近5日股價下跌-5.32%，相關其他類指數上漲1.57%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+27 張
- 外資買賣超：+26 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|463萬
|1067%
|-22%
|26/5
|596萬
|1506%
|44%
|26/4
|413萬
|562%
|58%
|26/3
|262萬
|681%
|-2%
|26/2
|267萬
|215%
|83%
|26/1
|145萬
|151%
|-73%
馥鴻(5345-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為科技產品方案設計開發。-。-。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 營收速報 - 羅昇(8374)6月營收5.01億元年增率高達39.81％
- 營收速報 - 友通(2397)6月營收12.85億元年增率高達31.37％
- 接軌華爾街權威觀點 凱基證券攜手Fundstrat打造跨區域美股研究新布局
- 合勤控旗下兆勤瞄準戶外連網需求 推出戶外型無線基地台搶攻MSP商機
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇