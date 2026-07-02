營收速報 - 友通(2397)6月營收12.85億元年增率高達31.37％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為67.38億元，累計年增率25.65%。
最新價為58.7元，近5日股價下跌-4.36%，相關電腦週邊上漲0.63%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+145 張
- 外資買賣超：+145 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|12.85億
|31%
|8%
|26/5
|11.88億
|27%
|-4%
|26/4
|12.35億
|38%
|8%
|26/3
|11.43億
|29%
|44%
|26/2
|7.93億
|3%
|-27%
|26/1
|10.94億
|21%
|8%
友通(2397-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦主機板、工業用電腦及特殊專用平台(ACP)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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