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營收速報 - 友通(2397)6月營收12.85億元年增率高達31.37％

鉅亨網新聞中心

友通(2397-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣12.85億元，年增率31.37%，月增率8.18%。

今年1-6月累計營收為67.38億元，累計年增率25.65%。

最新價為58.7元，近5日股價下跌-4.36%，相關電腦週邊上漲0.63%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+145 張
  • 外資買賣超：+145 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 12.85億 31% 8%
26/5 11.88億 27% -4%
26/4 12.35億 38% 8%
26/3 11.43億 29% 44%
26/2 7.93億 3% -27%
26/1 10.94億 21% 8%

友通(2397-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦主機板、工業用電腦及特殊專用平台(ACP)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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