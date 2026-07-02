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盤中速報 - 深證成指下跌-335.56點至15783.6079點，跌幅2.08%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間02日10:57，深證成指下跌335.56點（或2.08%），暫報15783.61點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.42%
  • 近 1 月：+5.08%
  • 近 3 月：+17.6%
  • 近 6 月：+19.18%
  • 今年以來：+19.18%

焦點個股


比亞迪概念概念領跌-6.54%。其中 TCL科技(000100-CN) 下跌 7.03% ; 。

中芯國際概念概念領跌-3.66%。其中 江豐電子(300666-CN) 下跌 7.72% ; 雅克科技(002409-CN) 下跌 7.49% ; 飛凱材料(300398-CN) 下跌 7.37% 。


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陸股指數陸股盤中指數走勢深證成指比亞迪概念中芯國際概念

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TCL科技5.99-2.12%
江豐電子349.17-11.5%
雅克科技212.48-10.0%
飛凱材料58.25-2.93%

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