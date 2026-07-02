盤中速報 - 深證成指下跌-335.56點至15783.6079點，跌幅2.08%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間02日10:57，深證成指下跌335.56點（或2.08%），暫報15783.61點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.42%
- 近 1 月：+5.08%
- 近 3 月：+17.6%
- 近 6 月：+19.18%
- 今年以來：+19.18%
焦點個股
比亞迪概念概念領跌-6.54%。其中 TCL科技(000100-CN) 下跌 7.03% ; 。
中芯國際概念概念領跌-3.66%。其中 江豐電子(300666-CN) 下跌 7.72% ; 雅克科技(002409-CN) 下跌 7.49% ; 飛凱材料(300398-CN) 下跌 7.37% 。
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