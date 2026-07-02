奧特曼新算盤！FT：OpenAI擬5%股權換政府綠燈 還打算邀谷歌與Anthropic等AI大廠一起

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-02 15:05

英國《金融時報》週四 (2 日) 引述多位消息人士報導，OpenAI 執行長奧特曼已在跟川普政府的早期談判中，主動提議將 OpenAI 約 5% 股權移交給美國政府，或一個類似主權財富基金的公共工具，讓美國公眾得以直接分享 AI 產業爆發帶來的財富增值。

(圖:shutterstock)

按 OpenAI 最新約 8520 億美元的私募估值計算，部分潛在股權價值高達約 426 億美元。

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消息人士透露，奧特曼已就此構想分別與總統川普、商務部長盧特尼克及財長斯貝森特進行溝通，目前該方案仍處於概念性討論階段，但即便最終推進也需要美國國會通過配套立法方能執行，OpenAI 與白宮發言人均婉拒對相關報導置評。

不同於一般遊說團體單純爭取監管寬容，OpenAI 構想的機制是仿照阿拉斯加永久基金，該基金將阿拉斯加州石油開採收益投入資本市場，每年向州民發放分紅。

奧特曼與 OpenAI 高管建議，美國重量級 AI 開發商各自將 1% 至 5% 不等股權注入一個國家級「公共財富基金」(Public Wealth Fund)，基金由獨立委員會管理，投資收益或分紅定向分配給全體美國公民，或是用於基礎教育、全民醫保及 AI 安全研發等公共事業。

報導指出，OpenAI 希望此機制不只限於自身，而能擴及 Anthropic、谷歌 DeepMind、Meta 等擁有前沿模型的競爭對手，但目前尚無跡象顯示其他 AI 公司願意跟進。

這並非 OpenAI 首次公開倡議此概念。今年 4 月，OpenAI 發布 13 頁政策白皮書《智慧時代的產業政策》，明確提議建立公共財富基金，讓每位公民都能分享 AI 驅動的經濟增長，資金可由政策制定者與 AI 公司共同注入，投資標的涵蓋 AI 公司本身及廣泛採用 AI 的企業。

今年 5 月，OpenAI 基金會進一步撰文指出，社會需要新制度讓民眾在創造價值的系統中持有持久利益，並宣布撥款 2.5 億美元資助相關經濟安全研究項目。此次曝光的 5% 股權方案，被視為上述政策主張正式進入白宮政治談判桌的具體化版本。

提議時機的選擇也耐人尋味，因 OpenAI 正籌備未來數年內的 IPO，並持續推進高達數百億美元的融資輪次，但近來華府對先進 AI 模型發布節奏、資料中心能耗、就業替代效應及網安風險的審查明顯升溫。Anthropic 與 OpenAI 近期均曾因模型能力問題遭遇政府推遲放行或附加條件。

在此背景下主動提議公共持股，被解讀為 OpenAI 試圖重塑敘事，將「AI 寡頭壟斷財富」改寫為「公眾亦是 AI 革命的合夥人」，藉此降低國會強監管呼聲，並換取相對友好的政策環境。

川普日前曾表示，政府持有 AI 企業少數股權是「一件美好的事」，可讓美國人成為 AI 榮景的共同受益人。

奧特曼的提議在華府也遇見既存參照與更激進挑戰。去年 8 月，英特爾公告與美國商務部達成協議，聯邦政府以《晶片與科學法案》撥款折合 89 億美元投資英特爾普通股、獲約 9.9% 被動股權 (無董事席次與治理權)，開創美國政府以股權介入關鍵科技產業的先例。

然而，半導體製造補貼與 AI 模型公司收益公共化畢竟性質有別。民主黨參議員桑德斯上月提出《美國 AI 主權財富基金法案》，要求頂尖 AI 公司一次性繳納相當於 50% 股權的「股份稅」注入主權基金，遠高於 OpenAI 提議的 5%，凸顯美國左右兩派對「AI 財富應如何再分配」存在巨大分歧。

落實障礙依然顯而易見。股權放入哪個政府實體、是否附帶投票權、外國用戶收入如何核算、其他 AI 公司是否強制跟進，均需要國會立法與美國證交會 (SEC) 監管澄清。若只有 OpenAI 參與，難以形成行業機制，若強推多邊參與則牽涉競爭對手董事會與股東批准。

此外，OpenAI 自身尚未完成營利實體 (PBC) 改制與 IPO，當前所謂「5% 股權」在結構上仍需要隨著公司治理重組進一步界定。