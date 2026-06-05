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鉅亨速報 - Factset 最新調查：TeraWulf Inc(WULF-US)EPS預估下修至-1.39元，預估目標價為32.00元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對TeraWulf Inc(WULF-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.33元下修至-1.39元，其中最高估值-0.51元，最低估值-2.48元，預估目標價為32.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.51(-0.51)0.960.260.66
最低值-2.48(-2.48)-1.08-1.35-0.97
平均值-1.35(-1.32)-0.02-0.220.01
中位數-1.39(-1.33)0.010.150.48

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.06億13.22億19.06億30.58億
最低值2.15億7.14億9.70億15.40億
平均值3.34億9.93億14.74億22.93億
中位數3.44億9.77億15.53億22.05億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.13-0.82-0.35-0.21-1.66
營業收入0.001,503萬6,923萬1.40億1.68億

詳細資訊請看美股內頁：
TeraWulf Inc(WULF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWULF

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