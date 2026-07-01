鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hut 8 Corp(HUT-US)EPS預估下修至-3.04元，預估目標價為135.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Hut 8 Corp(HUT-US)做出2026年EPS預估：中位數由-2.95元下修至-3.04元，其中最高估值-0.92元，最低估值-4.14元，預估目標價為135.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.92(-0.37)
|1.42
|4.96
|3.01
|最低值
|-4.14(-4.14)
|-5.05
|-3.93
|-2.62
|平均值
|-2.89(-2.66)
|-1.81
|2.08
|0.2
|中位數
|-3.04(-2.95)
|-2.07
|2.51
|0.2
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.79億
|7.85億
|17.17億
|25.01億
|最低值
|2.24億
|1.78億
|7.95億
|16.58億
|平均值
|3.23億
|6.28億
|13.69億
|20.80億
|中位數
|3.27億
|6.35億
|14.17億
|20.80億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-2.15
|-4.95
|0.11
|3.40
|-2.14
|營業收入
|1.39億
|1.16億
|6,061萬
|1.62億
|2.35億
詳細資訊請看美股內頁：
Hut 8 Corp(HUT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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