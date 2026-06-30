鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估下修至3.12元，預估目標價為32.55元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.34元下修至3.12元，其中最高估值3.86元，最低估值2.44元，預估目標價為32.55元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.86(3.86)
|3.18
|3.57
|4.39
|最低值
|2.44(2.53)
|1.8
|1.31
|2.62
|平均值
|3.2(3.23)
|2.55
|2.82
|3.21
|中位數
|3.12(3.34)
|2.74
|3.02
|2.92
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|483.62億
|443.17億
|474.85億
|364.37億
|最低值
|336.73億
|314.62億
|334.47億
|340.94億
|平均值
|405.47億
|377.26億
|403.26億
|352.66億
|中位數
|396.99億
|376.59億
|399.69億
|352.66億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.22
|2.53
|1.59
|1.23
|1.55
|營業收入
|369.75億
|513.86億
|386.79億
|396.19億
|355.66億
詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估上修至3.37元，預估目標價為31.68元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估上修至3.16元，預估目標價為30.79元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估上修至2.9元，預估目標價為30.10元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估上修至2.49元，預估目標價為28.81元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇