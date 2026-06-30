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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估下修至3.12元，預估目標價為32.55元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.34元下修至3.12元，其中最高估值3.86元，最低估值2.44元，預估目標價為32.55元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.86(3.86)3.183.574.39
最低值2.44(2.53)1.81.312.62
平均值3.2(3.23)2.552.823.21
中位數3.12(3.34)2.743.022.92

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值483.62億443.17億474.85億364.37億
最低值336.73億314.62億334.47億340.94億
平均值405.47億377.26億403.26億352.66億
中位數396.99億376.59億399.69億352.66億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.222.531.591.231.55
營業收入369.75億513.86億386.79億396.19億355.66億

詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCVE

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