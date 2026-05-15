鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估上修至3.37元，預估目標價為31.68元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.24元上修至3.37元，其中最高估值3.86元，最低估值2.53元，預估目標價為31.68元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.86(3.84)
|3.17
|3.57
|4.39
|最低值
|2.53(2.53)
|1.87
|1.43
|2.77
|平均值
|3.24(3.14)
|2.59
|2.87
|3.45
|中位數
|3.37(3.24)
|2.69
|3.04
|3.18
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|483.62億
|443.17億
|474.85億
|377.91億
|最低值
|330.95億
|324.18億
|331.71億
|340.94億
|平均值
|406.90億
|378.80億
|405.05億
|359.42億
|中位數
|400.35億
|375.18億
|404.32億
|359.42億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.22
|2.53
|1.59
|1.23
|1.55
|營業收入
|369.75億
|513.86億
|386.79億
|396.19億
|355.66億
詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 原油會成為下一個黃金嗎？Jefferies最新預測揭示
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估上修至1.19元，預估目標價為25.58元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估上修至1.19元，預估目標價為25.58元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估上修至1.18元，預估目標價為25.58元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇