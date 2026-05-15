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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估上修至3.37元，預估目標價為31.68元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.24元上修至3.37元，其中最高估值3.86元，最低估值2.53元，預估目標價為31.68元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.86(3.84)3.173.574.39
最低值2.53(2.53)1.871.432.77
平均值3.24(3.14)2.592.873.45
中位數3.37(3.24)2.693.043.18

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值483.62億443.17億474.85億377.91億
最低值330.95億324.18億331.71億340.94億
平均值406.90億378.80億405.05億359.42億
中位數400.35億375.18億404.32億359.42億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.222.531.591.231.55
營業收入369.75億513.86億386.79億396.19億355.66億

詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCVE

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