鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估上修至2.9元，預估目標價為30.10元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.76元上修至2.9元，其中最高估值3.61元，最低估值0.97元，預估目標價為30.10元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.61(3.51)
|2.85
|2.94
|3.19
|最低值
|0.97(0.97)
|0.58
|1.41
|2.35
|平均值
|2.72(2.64)
|2.11
|2.32
|2.77
|中位數
|2.9(2.76)
|2.23
|2.52
|2.79
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|475.06億
|432.92億
|437.88億
|392.48億
|最低值
|309.30億
|312.76億
|324.56億
|364.37億
|平均值
|379.74億
|362.37億
|390.34億
|378.42億
|中位數
|347.16億
|341.11億
|409.76億
|378.42億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.22
|2.53
|1.59
|1.23
|1.55
|營業收入
|369.75億
|513.86億
|386.79億
|396.19億
|355.66億
詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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