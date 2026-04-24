search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估上修至2.9元，預估目標價為30.10元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.76元上修至2.9元，其中最高估值3.61元，最低估值0.97元，預估目標價為30.10元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.61(3.51)2.852.943.19
最低值0.97(0.97)0.581.412.35
平均值2.72(2.64)2.112.322.77
中位數2.9(2.76)2.232.522.79

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值475.06億432.92億437.88億392.48億
最低值309.30億312.76億324.56億364.37億
平均值379.74億362.37億390.34億378.42億
中位數347.16億341.11億409.76億378.42億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.222.531.591.231.55
營業收入369.75億513.86億386.79億396.19億355.66億

詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCVE

相關行情

台股首頁我要存股
Cenovus能源26.34-0.42%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty