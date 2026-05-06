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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估上修至3.16元，預估目標價為30.79元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.9元上修至3.16元，其中最高估值3.61元，最低估值2.49元，預估目標價為30.79元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.61(3.61)3.173.393.19
最低值2.49(1.35)1.671.412.77
平均值3.07(2.88)2.392.552.91
中位數3.16(2.9)2.422.532.79

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值475.06億432.92億437.88億392.48億
最低值330.95億324.18億331.71億340.94億
平均值394.61億371.29億397.47億366.71億
中位數413.41億375.18億409.76億366.71億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.222.531.591.231.55
營業收入369.75億513.86億386.79億396.19億355.66億

詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCVE

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