鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-30 09:10

法國與阿曼週一 (29 日) 發表聯合聲明，呼籲重新開放荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz)，並確保「無條件且不受限制」的航行自由；但伊朗同日表態，荷姆茲海峽臨時通行航線將由伊朗指定，相關排雷工作也應由伊朗負責，凸顯各方對這條全球能源要道的主導權仍存在明顯分歧。

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 週一在巴黎艾里賽宮 (Elysee Palace) 會晤阿曼蘇丹海賽姆 (Haitham bin Tariq) 後，在社群平台 X 發文表示，法國與阿曼已決定與合作夥伴共同在荷姆茲執行排雷工作，以保障海上航線安全，並確保船舶能夠自由且無條件地通行荷姆茲海峽。

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這份聯合聲明是在海賽姆結束訪問法國後發布。此次訪問自週日展開，是海賽姆首度正式訪問巴黎，也是近 40 年來第二位訪問法國的阿曼蘇丹。

聲明指出，法國與阿曼強調，應依據《聯合國海洋法公約》保障各國船舶依法享有過境通行權。兩國並對美國與伊朗達成的諒解備忘錄 (MoU) 表示歡迎，支持雙方持續談判，以尋求長期且具外交性質的解決方案，緩和區域緊張局勢。

此外，法國與阿曼也重申支持落實「兩國方案」(Two-State Solution)，並支持巴勒斯坦人民自決權，包括建立獨立的巴勒斯坦國。

不過，伊朗方面對荷姆茲海峽通行安排提出不同說法。

伊朗副外長加里巴巴迪 (Kazem Gharibabadi) 告訴伊朗國家電視台，即使阿曼「出於某種原因」無意參與相關安排，伊朗仍將推進控制荷姆茲海峽海上交通的計畫。

加里巴巴迪表示，伊朗的首要任務是與另一個沿岸國阿曼就通行安排達成協議，並稱伊方已看到阿曼展現合作意願，阿曼也有意成為相關安排的合作夥伴。

他進一步表示，荷姆茲海峽的臨時通行航線將由伊朗指定，該區域排雷工作也完全由伊朗負責。他還指出，伊朗已向阿曼提出警告，其他國家無權干涉此事。

布蘭特原油期貨週一上漲 1.16 美元，漲幅 1.61%，收每桶 73.15 美元；美國西德州原油 (WTI) 期貨上漲 1.52 美元，漲幅 2.2%，收每桶 70.75 美元。

Gelber & Associates 分析師週一指出，波斯灣原油出口正快速恢復，目前已回升至戰前水準的至少 75%。不過，荷姆茲海峽航運仍遠未完全恢復，這也是支撐油價維持高檔的重要因素。

瑞穗證券 (Mizuho) 能源期貨主管 Bob Yawger 表示，市場正逐漸認清現實，未來一、兩週內不可能所有原油都能順利從波斯灣運出，也無法立即恢復到戰前運輸量。