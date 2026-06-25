鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-26 06:45

一艘懸掛新加坡國旗的貨船週四 (26 日) 在荷姆茲海峽附近遭不明投射物擊中，迫使聯合國國際海事組織 (IMO) 緊急宣布暫停護送船舶撤離行動，也讓美伊日前達成、旨在恢復荷姆茲海峽通航的臨時協議再度面臨考驗。消息傳出後，國際油價一度上漲近 2%，市場重新擔憂全球能源供應恐再受干擾。

驚傳荷姆茲貨船遇襲！聯合國緊急「暫停」撤離行動 (圖：shutterstock)

貨船遇襲 IMO 暫停撤離行動

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根據《路透》報導，英國海事貿易行動辦公室 (UKMTO) 表示，一艘貨船在阿曼附近海域遭襲擊。

四名消息人士指出，遇襲船隻為懸掛新加坡國旗的 Ever Lovely，另有安全消息人士研判，攻擊可能由無人機發動。

IMO 隨後宣布，將暫停本週二才啟動的撤離計畫，以重新確認荷姆茲海峽航行安全及所有撤離船舶是否仍具備必要的安全保障。

IMO 秘書長多明奎茲 (Arsenio Dominguez) 表示，在情勢進一步明朗前，組織將暫停執行撤離安排。不過，IMO 也強調，遭攻擊的貨船並未納入此次撤離計畫。

(圖：shutterstock)

該撤離機制原採自願參與方式，協助數百艘受困船舶及數千名船員離開波斯灣，並規劃兩條航線，一條經伊朗水域，另一條經阿曼水域，由美方提供安全監督。

美方指控伊朗 革命衛隊要求船舶依指定航道航行

事件發生前數小時，伊朗已警告所有船舶不得使用未經批准的航道。

兩名美國官員透露，攻擊事件是由伊朗發動。不過，美國政府尚未正式公布調查結果。

另一方面，伊朗設立的波斯灣海峽管理局 (Persian Gulf Strait Authority) 表示，凡未依照伊朗指定航道航行的船舶，將無法獲得安全通行保障。

伊朗革命衛隊同日也重申，只有遵循伊朗指定航道的船舶才能安全通過荷姆茲海峽，違規船隻將面臨執法行動。英國海事安全公司 Ambrey 並指出，革命衛隊當天曾要求兩艘懸掛巴拿馬國旗的船舶改變航向。

油價反彈 市場擔憂供應恢復再受阻

受事件影響，布蘭特原油與西德州原油價格一度上漲約 1.9%。分析師指出，市場重新擔心波斯灣原油出口恢復正常的時程恐將延後。

荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸咽喉，戰前約承擔全球五分之一的原油及液化天然氣 (LNG) 運輸量。

美國能源部長萊特 (Chris Wright) 稍早才表示，荷姆茲海峽原油出口量已逐漸恢復，過去 24 小時已有逾 2,000 萬桶原油通過海峽，接近戰前水準。然而，此次攻擊事件再度凸顯區域安全風險仍未解除。

美伊臨時協議仍存重大分歧

美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 結束波斯灣訪問時表示，若伊朗威脅或阻止船舶通過荷姆茲海峽，「那我們就會面臨問題」。

美國總統川普則曾警告，若伊朗未遵守結束戰爭、恢復通航的協議，美方不排除再次對伊朗發動軍事打擊。

儘管美伊已啟動為期 60 天的談判，但雙方對解凍資產用途、核查機制、荷姆茲海峽控制權，以及以色列與黎巴嫩衝突等議題仍存在重大歧見。