鉅亨網新聞中心 2026-06-30 04:57

埃隆．馬斯克 (Elon Musk) 宣布，旗下人工智慧新創 xAI 最新大型語言模型 Grok 4.5 已進入私人測試階段，目前率先於 **SpaceX (SPCX-US) 與特斯拉 (TSLA-US)** 內部部署試用，作為正式對外發布前的重要驗證環節，也讓兩家馬斯克旗下企業成為新一代 AI 模型最早落地的實際應用場域。

馬斯克近日在社群平台 X 表示，Grok 4.5 建立於代號 V9、擁有約 1.5 兆 (1.5 trillion) 參數的基礎模型之上，並額外導入 AI 程式開發平台 Cursor 的訓練資料，以進一步提升模型在程式碼生成、軟體開發與工程輔助等能力。內部測試通常是 AI 模型正式發布前的重要階段，透過限定用戶試用收集回饋、修正錯誤並持續優化模型表現。

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Grok 4.5 此次率先在 SpaceX 與特斯拉測試，也意味著 xAI 希望模型能直接在大型工程、製造、生產管理與軟體開發等高複雜度商業場景中接受驗證，而非僅停留於一般消費者應用。由於兩家公司擁有大量工程師及軟體開發需求，可望提供大量真實使用數據，協助模型持續改善。

馬斯克同時透露，今年剩餘時間內，xAI 計畫幾乎每月推出一款「完全從頭訓練」的新 AI 模型，而非僅在既有模型上進行微調或版本升級，顯示公司正採取高度密集的開發策略，希望透過快速迭代縮短模型更新周期，持續提升競爭力。

市場人士認為，若每月皆重新訓練基礎模型，代表未來各版本之間可能不只是效能優化，而是架構、訓練資料及能力的大幅提升，也反映 AI 產業正從過去半年至一年推出一代模型，逐漸演變為更高頻率的競爭模式。

Grok 4.5 此次新增 Cursor 相關訓練資料，也凸顯 xAI 持續強化 AI 協助程式設計的布局。近年來，AI 程式輔助已成為生成式 AI 最具商業價值的應用之一，各家模型均積極提升程式撰寫、除錯、測試與開發效率，以吸引企業客戶導入。

目前生成式 AI 市場競爭持續升溫，OpenAI、Anthropic 以及 **Alphabet (GOOGL-US)** 旗下 Google 均持續推出新模型，並積極布局企業市場與 AI 代理 (AI Agent) 應用。馬斯克先前便曾表示，希望 xAI 能維持快速更新節奏，以縮小與主要競爭對手之間的差距。

另一方面，xAI 近月也持續擴建 AI 基礎設施，包括持續擴充超級電腦叢集與 GPU 運算能力，以支撐規模愈來愈大的模型訓練需求。市場普遍認為，在 AI 模型訓練成本持續攀升之際，算力、資料與實際應用場景將成為各家 AI 公司競爭的三大核心優勢。