袁志峰 2026-06-30 04:50

今日推介 - 安踏體育 (2020, $71.25), 目標價 $78.0, 止損價 $68.0

1) 股市前景

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周一港股反彈，成交減少，南向資金淨賣出逾百億元，主要減持盈富基金 (2800)。港股估值已跌至吸引水平，建議長線買入。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 156 點，早盤輾轉上揚，最多曾漲 511 點至 23183 點，午後偏軟，收報 23026 點，升 354 點或 1.6%。成交額按日減 8% 至 3154 億元，5 月份日均成交額 2928 億元。

港股通南向資金淨賣出約 103 億元。騰訊 (700)、中芯國際 (981) 及華虹宏力 (1347) 錄得 15.1、9.5 及 6.2 億元淨買入。盈富基金 (2800)、南方恒生科指 (3033) 及阿里 (9988) 錄得 73.5、12.0 及 4.3 億元淨賣出。6 月以來累積淨買入約 212 億元，5 月淨賣出約 36 億元。

恒指升 1.6%，成份股 73 升 17 跌 3 持平。石藥集團 (1093)、藥明生物 (2269)、信達生物 (1801) 及網易 (9999) 漲逾 6%，為升幅最大藍籌。翰森製藥 (3692)、中生製藥 (1177)、百濟神州 (6160)、藥明康德 (2359) 及新東方 (9901) 漲逾 5%。安踏體育 (2020)、金沙中國 (1928)、海爾智家 (6690)、阿里健康 (241) 及康師傅 (322) 漲逾 3%。中國人壽 (2628)、中國平安 (2318)、寧德時代 (3750)、中國宏橋 (1378) 及銀河娛樂 (27) 升逾 2%。聯想 (992) 跌逾 9%，為跌幅最大藍籌。中信股份 (267) 跌逾 2%。中銀香港 (2388)、老鋪黄金 (6181) 及周大福 (1929) 跌逾 1%。

恒生科指升 3.2%，收報 4393 點，成份 25 升 5 跌。大型科技股領漲，騰訊 (700)、小米 (1810) 及快手 (1024) 升逾 2%，阿里 (9988) 及京東 (9618) 升逾 3%，美團 (3690) 及百度 (9888) 升逾 5%， 網易 (9999) 升逾 6%。地平線機器人 (9660) 及華虹宏力 (1347) 漲逾 14% 及 7%，為升幅最大成份股。京東健康 (6618) 及中芯國際 (981) 升 6%。攜程 (9961) 及嗶哩嗶哩 (9626) 升逾 5%。商湯 (20)、美的集團 (300)、騰訊音樂 (1698) 及同程旅行 (780) 升逾 4%。小鵬汽車 (9868) 升近 4%。聯想 (992) 及智譜 (2513) 跌逾 9% 及 4%，為跌幅最大成份股。舜宇光學 (2382) 跌逾 2%。

板塊方面，大型科技、生物科技、製藥、晶片、線上醫療、旅遊及家電股跑贏大市，漲幅居前。華虹宏力 (1347) 及中芯國際 (981) 升逾 7% 及 6%。平安好醫生 (1833) 及京東健康 (6618) 升逾 9% 及 6%。攜程 (9961) 及同程旅行 (780) 升逾 5% 及 4%。海信家電 (921) 升近 7%，美的集團 (300) 升逾 4%。

航空、手機零件及本地銀行股逆市下跌。東方航空 (670) 及南方航空 (1055) 跌逾 3% 及 2%。舜宇光學 (2382) 及瑞聲科技 (2018) 跌逾 2% 及 1%。中銀香港 (2388) 跌逾 1%。

周一上証指數平開，早段曾跌 0.9%，隨後輾轉上揚至收盤，以接近全日高位收市，收報 4073.90 點，升 1.2%。深証成指升 0.2%。科創 50 指數升 4.6%。滬深兩市總成交約 35200 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 300 億元，5 月份日均成交額約 31800 億元。

3) 個股訊息