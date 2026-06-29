鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-29 21:00

SpaceX 上周一 (22 日) 啟動債券融資，發行無抵押優先票據募資 250 億美元，創史上最大規模 AI 相關債券發行紀錄之一。值得注意的是，本次發債離 6 月 12 日登陸那斯達克掛牌上市不到兩週，凸顯公司龐大的資本開支需求與再融資壓力。

SpaceX 最初擬募資 200 億美元，因認購訂單總額近 900 億美元、超額認購逾 3 倍，最終將發行規模上調至 250 億美元。

‌



SpaceX 債券分五檔期限，到期日介於 2031 年至 2056 年，票面利率介於 5.35% 至 6.65% 之間。

SpaceX 表示，募得資金主要用於償還過橋貸款餘額、支付相關費用，剩餘資金投入日常營運及星艦、星鏈與 AI 算力基礎建設。

然而大舉舉債令股票投資人信心受挫，SpaceX 股價單週跌逾 13%，終結 IPO 初期漲勢。

分析師指出，部分法人機構同時持有 SpaceX 股票與公司債，但兩者承擔相同經營風險，因獲利與償債皆繫於星鏈規模化與星艦研發的成敗，實質上並未達到資產多元化效果。

IG 集團首席市場分析師 Chris Beaston 認為，市場具備消化本次巨額發債的能力，但 SpaceX 需持續證明獲利前景以留住資金青睞。