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IMF籲警惕期限錯配：AI最大風險不是泡沫 而是「借錢狂奔」

鉅亨網編譯陳韋廷

國際貨幣基金 (IMF) 貨幣與資本市場部主任 Tobias Adrian 周二 (6 月 30 日) 在歐洲央行 (ECB) 葡萄牙辛特拉年度論壇上表示，當前 AI 相關股票估值未必已形成泡沫，真正值得監管當局警惕的是，全球大型科技公司透過中長期債務融資投入 AI 基礎設施，所形成的資產與負債期限錯配 (Maturity Mismatch)，才是未來金融穩定風險的潛在源頭。

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(圖:shutterstock)

他並指出，衡量是否出現泡沫核心在於估值與獲利是否嚴重脫節，而近期 AI 概念股經歷回檔、企業獲利持續超預期，令本益比壓力下降且漲勢集中在 AI 晶片等底層硬體，軟體族群反而顯著調整，未出現典型泡沫時「雞犬升天」的無差別炒作，顯示市場仍按獲利能力定價，尚無明確泡沫特徵。


相較股價，Adrian 更憂心融資結構變化。「大型雲端服務商正不斷提高槓桿，發行數年至十年以上中長期債券籌資，大規模採購 GPU 及建設資料中心，但 AI 晶片迭代極快，相關基礎設施實際經濟壽命遠短於債務期限，形成『借長買短』的典型期限錯配。」

只要 AI 業務持續創利、客戶願意為前沿模型付費，上述模式尚可維持，但 AI 商業化回報若低於預期，企業現金流可能難以覆蓋債務成本，金融穩定風險便會快速暴露。

此番表態回應了近期市場對「AI 泡沫」的討論。近日，國際清算銀行 (BIS) 剛將 AI 列為威脅全球金融穩定四大風險之一，ECB 執委 Isabel Schnabel 也在論壇開場提及 AI 驅動金融泡沫可能性。

Adrian 說：「真正關鍵問題是 AI 能否持續創造利潤，而非今天股價有多高。」


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