鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-06-30 04:54

美股週一 (29 日) 全面收高，在科技股強勢反彈、Alphabet (GOOGL-US) 正式加入道瓊工業指數，以及市場對中東局勢暫時降溫抱持樂觀態度的帶動下，道瓊工業指數首度收盤站上 52,000 點，再創歷史新高。

甫納入道瓊工業指數的 Alphabet 首日表現亮眼，股價大漲近 5%，成為推升該指數的重要動能之一。

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市場緊盯中東局勢，國際油價走升，伊朗外交部表示，未來幾天「不會與美方舉行任何層級談判」，直接否認美國總統川普宣稱雙方將在卡達杜哈會面的說法。伊朗還宣布將控制荷姆茲海峽通行，無論阿曼是否參與。

美國特使魏科夫 (Steve Witkoff) 與庫許納 (Jared Kushner) 啟程前往卡達杜哈，外界預料美方將先與卡達及巴基斯坦斡旋方會談。

長榮貨輪遇襲後，荷姆茲通行量已低於正常水準，Kpler 數據顯示，上週六 (27 日) 共有 29 艘能源及大宗商品運輸船舶通過荷姆茲海峽，到了週日 (28 日) 僅剩 12 艘。

美股週一 (29 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 306.63 點，或 0.59%，報 52,182.74 點。

那斯達克指數大漲 522.53 點，或 2.07%，報 25,820.14 點。

S&P 500 指數上漲 86.41 點，或 1.18%，報 7,440.43 點。

費城半導體指數大漲 506.09 點，或 3.83%，報 13,709.66 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 247.29 點，或 1.49%，報 16,802.58 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭漲多跌少。Meta (META-US) 上漲 2.24%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.72%；Alphabet (GOOGL-US) 跳高 4.82%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.18%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.20%。

台股 ADR 漲多跌少。台積電 ADR (TSM-US) 噴高 5.26%；日月光 ADR (ASX-US) 勁揚 4.77%；聯電 ADR (UMC-US) 強升 4.93%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.02%。

企業新聞

Alphabet (GOOGL-US) 週一升幅近 5% 至每股 353.65 美元，正式接替 Verizon (VZ-US) 成為道瓊工業指數成分股，加入 30 檔藍籌股行列。

美超微 (SMCI-US) 慘跌超 8% 至每股 28.15 美元，基隆地檢署追查美超微 AI 伺服器搭載輝達高階晶片疑流向中國、香港及澳門，29 日搜索美超微台灣分公司等 12 處，並約談 6 人，朝偽造文書、背信等罪嫌偵辦。

SpaceX (SPCX-US) 飛高 7.06% 至每股 164.06 美元。那斯達克交易所宣布，SpaceX 將於 7 月 7 日正式納入那指 100 指數，市場預期追蹤該指數的 ETF 將帶來可觀的被動資金買盤。

康卡斯特 (CMCSA-US) 股價大漲 4.53% 至每股 24.22 美元，公司宣布將分拆旗下 NBCUniversal 與 Sky 等媒體資產。預計交易約一年內完成。

Rocket Lab (RKLB-US) 宣布收購衛星通訊公司 Iridium Communications (IRDM-US)，雙方將整合火箭發射能力與全球衛星通訊網路，激勵 Rocket Lab 股價猛漲逾 15.86%，Iridium 更狂飆超過 25.44%。

量子運算公司 Quantinuum (QNT-US) 跌逾 3% 至每股 72.84 美元，即使摩根大通等多家華爾街券商同步啟動研究並給予正面評價，市場仍出現獲利了結賣壓。

華爾街分析

市場本週進入美國獨立紀念日假期交易週，美股將於週五 (3 日) 休市，投資人第二季末段也開始調整持股布局。

Equity Armor Investments 投資組合經理 Joe Tigay 預估，假期前市場成交量通常偏低，因此股價波動可能較平時更加劇烈。

美銀技術分析師 Paul Ciana 警告，標普 500 指數近期漲勢已現疲態，夏季恐出現「三浪調整」，7 月至 9 月建議投資人採取防禦策略並做好避險。

Ciana 預估，標普 500 指數若跌破支撐，可能依序測試 7,200 點、7,025 點，最深恐回落至 6,850 點，約較目前水準下跌 7.6%。

儘管華爾街多家機構近期上調標普 500 年底目標，但美銀仍示警市場警訊增加，若指數續創 7,741 點新高，也可能只是「假突破」。