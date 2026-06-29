盤中速報 - 恆生指數上漲479.17點至23151.03點，漲幅2.11%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間29日01:00，恆生指數上漲479.17點（或2.11%），暫報23151.03點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.24%
- 近 1 月：-9.33%
- 近 3 月：-9.14%
- 近 6 月：-12.19%
- 今年以來：-11.54%
焦點個股
生物科技概念領漲+7.18%。其中 榮昌生物(09995-HK) 上漲 15.43% ; 康諾亞－Ｂ(02162-HK) 上漲 14.29% ; 康方生物(09926-HK) 上漲 12.97% 。
食品添加劑概念領漲+6.12%。其中 老恒和釀造(02226-HK) 上漲 21.57% ; 雲白國際(00030-HK) 上漲 8.51% ; 椰豐集團(01695-HK) 上漲 4.94% 。
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