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盤中速報 - 恆生指數上漲479.17點至23151.03點，漲幅2.11%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間29日01:00，恆生指數上漲479.17點（或2.11%），暫報23151.03點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-5.24%
  • 近 1 月：-9.33%
  • 近 3 月：-9.14%
  • 近 6 月：-12.19%
  • 今年以來：-11.54%

焦點個股


生物科技概念領漲+7.18%。其中 榮昌生物(09995-HK) 上漲 15.43% ; 康諾亞－Ｂ(02162-HK) 上漲 14.29% ; 康方生物(09926-HK) 上漲 12.97% 。

食品添加劑概念領漲+6.12%。其中 老恒和釀造(02226-HK) 上漲 21.57% ; 雲白國際(00030-HK) 上漲 8.51% ; 椰豐集團(01695-HK) 上漲 4.94% 。


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港股指數港股盤中指數走勢恆生指數生物科技食品添加劑

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恆生指數23098.43+1.88%
榮昌生物80.850+16.1%
康諾亞－Ｂ72.750+13.6%
康方生物93.700+12.5%
老恒和釀造0.620+21.6%
雲白國際0.250+6.38%
椰豐集團0.085+4.94%

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