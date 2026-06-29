鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-29 12:21

今年以來台股受惠 AI 與科技題材帶動，資金動能充沛，但在指數屢創高點之際，漲多後回檔壓力亦同步升高，市場呈現明顯「急漲急跌」特性。中國信託投信指出，根據彭博統計，2021 年至 2025 年間，台股年度最大回撤幅度多次超過兩成，甚至接近三成，顯示即使在長期多頭格局中，短線波動風險仍不可忽視。

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在此背景下，具備收益來源的投資策略逐漸受到市場關注。其中，掩護性買權 (Covered Call) 透過持有標的資產並同時賣出買權，收取權利金作為收入來源。根據彭博回測，若在台股配置中納入掩護性買權策略，整體回檔幅度相較單純持有現股有所降低，例如 2022 年最大跌幅由約 - 29% 收斂至約 - 23%，顯示權利金在市場修正期間具備一定緩衝功能。

張書廷分析，在高波動成為常態的環境下，投資策略正逐步由單純追求價差收益，轉向兼顧資本利得與現金流的「總報酬」模式。具備權利金收入來源的策略，在市場震盪期間可望平滑淨值波動，同時維持一定收益來源，有助投資人提升持有穩定度。

展望後市，張書廷認為，在基本面維持支撐與資金面仍具變數的情況下，台股短線可能延續震盪整理格局。建議投資人宜依自身風險承受度調整配置，並可關注兼具收益與風險控管特性的策略，以因應市場環境變化。