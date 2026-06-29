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盤中速報 - 恆生科技指數上漲128.39點至4383.98點，漲幅3.02%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間29日10:05，恆生科技指數上漲128.39點（或3.02%），暫報4383.98點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-7.57%
  • 近 1 月：-12.95%
  • 近 3 月：-10.93%
  • 近 6 月：-22.62%
  • 今年以來：-22.85%

焦點個股


禽畜飼料概念領漲+10.38%。其中 大成食品(03999-HK) 上漲 20.75% ; 利特米(01936-HK) 上漲 0% ; 。

廣播概念領漲+3.31%。其中 有線寬頻(01097-HK) 上漲 14.29% ; 嘉鼎國際集團(08153-HK) 上漲 4.48% ; 電視廣播(00511-HK) 上漲 0.9% 。


文章標籤

港股指數港股盤中指數走勢恆生科技指數禽畜飼料廣播

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大成食品0.640+20.8%
利特米0.830+0.00%
有線寬頻0.060+7.14%
嘉鼎國際集團0.700+4.48%
電視廣播2.220+0.00%

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