盤中速報 - 恆生科技指數上漲128.39點至4383.98點，漲幅3.02%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間29日10:05，恆生科技指數上漲128.39點（或3.02%），暫報4383.98點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.57%
- 近 1 月：-12.95%
- 近 3 月：-10.93%
- 近 6 月：-22.62%
- 今年以來：-22.85%
焦點個股
禽畜飼料概念領漲+10.38%。其中 大成食品(03999-HK) 上漲 20.75% ; 利特米(01936-HK) 上漲 0% ; 。
廣播概念領漲+3.31%。其中 有線寬頻(01097-HK) 上漲 14.29% ; 嘉鼎國際集團(08153-HK) 上漲 4.48% ; 電視廣播(00511-HK) 上漲 0.9% 。
- 台股這麼火，你買對主動式了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 恆生指數下跌-460.86點至22616.05點，跌幅2%
- 盤中速報 - 恆生科技指數下跌-132.03點至4273.89點，跌幅3%
- 盤中速報 - 恆生科技指數下跌-152.87點至4253.05點，跌幅3.47%
- 盤中速報 - 恆生科技指數下跌-151.66點至4254.26點，跌幅3.44%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇