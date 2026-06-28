矽谷大轉向！美國科技巨頭悄悄將中國AI模型納入核心基礎設施 GLM與Kimi受青睞

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-29 05:40

美國科技企業正悄然將中國開源 AI 模型納入生產基礎設施，以壓低成本並擴大應用規模。

(圖:shutterstock)

加密貨幣交易所 Coinbase 執行長 Brian Armstrong 上週五 (26 日) 表示，已將智譜最新發布的 GLM 5.2 及北京月之暗面 (Moonshot AI) 的 Kimi 2.7，設定為內部工程師的預設大語言模型。

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Armstrong 指出，隨著頂尖美國模型服務成本持續攀升，Coinbase 在結合路由優化與快取改進後，AI 支出已削減近半，而 Token 使用量仍維持指數級增長。這兩款中國開源模型主要部署於常規任務場景，至於需要複雜規劃的任務，工程師仍可選用前沿模型。

在程式碼審查環節，Coinbase 更採用多模型並行策略，讓不同模型相互校驗輸出結果，以維持品質標準。

Armstrong 將此次成本壓縮歸功於三層基礎設施重構。首先是「智能路由」，系統會對提示詞進行預處理，綜合快取命中率與模型定價，自動將任務分發至最合適、最經濟的模型；其次是「積極快取」，透過要求所有請求具備快取感知能力，LibreChat 的快取命中率從 5% 躍升至 60%；最後是「精簡上下文」，建議在切換任務時開啟新會話、縮小檔案範圍，以減少浪費的 Token。

Armstrong 強調，這並非為了壓制使用量，而是為了擴大 AI 採用規模。他將此方法視為實現 AI 使用量可持續擴張的關鍵，並認為任何企業都可借鑒此模式，在不設成本天花板的情況下，讓工程師自由使用任意數量的 Token 與模型，同時將使用量與業務影響掛鉤。