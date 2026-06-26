鉅亨網新聞中心 2026-06-27 07:00

根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）與 Dataforce 最新統計，中國汽車品牌持續擴大歐洲市場版圖。5 月在歐盟、歐洲自由貿易聯盟（EFTA）及英國市場的市占率首度突破 10%，其中歐盟達 10.5%；若納入非歐盟市場，整體市占率更升至 12%，創下新高，中國車廠在歐洲市場的快速崛起引發當地產業高度關注。

Dataforce 分析師 Julian Litzinger 指出，中國車企的成功並非偶然。不同於多數西方傳統車企，中國製造商靈活調整了產品策略，不僅持續提升純電動車的市佔，更精準鎖定了歐洲消費者對油電混動及插電式混合動力車型的強烈需求。

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此外，極高的性價比是中國品牌的核心競爭力。以 MG S9 七人座 SUV 為例，相較於大眾品牌的競品，中國製造的車型不僅讓消費者節省開支，更具備強大的馬力與過硬品質，成功吸引了重視實質回饋的歐洲買家。

在各品牌表現方面，市場競爭格局已發生顯著變化。吉利集團憑藉沃爾沃、極星、路特斯、領克、極氪及 Smart 等多品牌陣容，今年前五個月在歐盟共售出 12.4 萬輛汽車，銷量已超越福特。

緊隨其後的是以 MG 名爵為首的上汽集團，前五個月銷售突破 10 萬輛，較去年同期成長 12.2%。比亞迪表現同樣亮眼，今年前五個月銷量超過 9.9 萬輛，持續縮短與領先集團的差距。

同時，奇瑞集團與零跑汽車展現出驚人的成長動能，銷量年增率分別達到 265% 與 531%，顯示中國車企正以多品牌戰略全面攻佔歐洲市場。