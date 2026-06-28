鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-06-29 04:00

雲海漫過金頂，晨光落在玉虛宮練功場。來自歐美、東南亞的外籍學員一字排開，沉腰站樁、緩緩運拳，呼吸與山間清風同頻。

據《第一財經》報導，在武當山，曾經只為功夫片而來的海外武術愛好者，如今不再單純追逐招式對抗。他們扎根山林，研習站樁、調息、中式康養，把武當文化融入日常作息、飲食與心態管理。

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近年來武當山入境武術研學客流實現跨越式增長，從 2022 年全年 360 人次激增到 2025 年突破 2.2 萬人次，今年上半年再增五成，海外市場黏性持續增強。

武術以及背後的生活方式在養生、健身上有著獨特效果，亦是國粹文化的傳承載體。

多位武當武術養生機構負責人說，武當武術這張非遺名片，正跳出單純體育運動的邊界，海外學員的習武目的、學習偏好和文化認知相比十年前已發生深刻轉變，市場需求亦從一次性觀光轉向長期系統性進修，研學產業亟待隨著需求的轉向而迭代升級，比如普及國際資質認證體系、補齊高端國際研學產品供給等。

武當三丰派第十六代正統外籍傳人資曉（Alex Mieza）原本在西班牙巴塞隆納從事健身與身心療愈工作，擁有專業康復教學背景，然而長期高壓工作讓他深受腰椎、膝蓋勞損、頑固性失眠和情緒浮躁等亞健康問題困擾。

早年間，他自學武當樁功與太極，但因缺少正統指導，練功方式始終不得要領。

2018 年，資曉來到武當山，拜師研學。他從零打磨四平馬步、靜站樁功、吐納調息、打坐養神等基本功。在師父一對一糾偏下，資曉逐步掌握武當「鬆靜自然、以內養外」的核心修習邏輯。

此後的 8 年，資曉每年都會上山駐館復訓 1～3 個月，持續精進中國傳統典籍、節氣養生、心性修持等深層內容。他體悟到，武當武術不只是技法，更是一套融合武道、道醫、修心的完整東方康養體系。

作為正統持證傳人，資曉不僅自身日日練功不輟，還在巴塞隆納創辦歐洲武當太極康養課堂。他傳授動作的同時，還講解陰陽平衡、天人合一的東方養生邏輯。8 年累計培育了歐洲學員 500 餘人，覆蓋西班牙、法國、德國、葡萄牙等國，受眾多為高壓職場人群、健身從業者、亞健康療愈群體。

在武當山，像資曉這樣的「洋傳人」還有不少。加拿大女學員雷亞（Leia）15 年來多次上山復訓、回國開設武當太極課堂，累計培育 300 多名海外學員；美國「洋教頭」傑克扎根武當 16 年，海外短影音粉絲超過 160 萬，用英文拆解武當功法、解讀《道德經》等典籍，帶動全球萬千愛好者上山求學。