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盤中速報 - 恆生科技指數下跌-151.66點至4254.26點，跌幅3.44%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間26日01:05，恆生科技指數下跌151.66點（或3.44%），暫報4254.26點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-4.31%
  • 近 1 月：-9.52%
  • 近 3 月：-10.5%
  • 近 6 月：-19.88%
  • 今年以來：-20.12%

焦點個股


電子零件概念領跌-6.23%。其中 舜宇光學科技(02382-HK) 下跌 12.31% ; 高偉電子(01415-HK) 下跌 9.82% ; 通達集團(00698-HK) 下跌 9.79% 。

大中華區概念領跌-5.32%。其中 ＸＬ二南方恒科(07226-HK) 下跌 6.82% ; ＸＬ二南方滬深三(07233-HK) 下跌 6.59% ; ＦＬ二南方國指(07288-HK) 下跌 4.35% 。


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港股指數港股盤中指數走勢恆生科技指數電子零件大中華區

相關行情

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舜宇光學科技59.550-11.1%
高偉電子21.900-8.90%
通達集團1.690-12.9%
ＸＬ二南方恒科2.816-7.67%
ＸＬ二南方滬深三5.345-6.06%
ＦＬ二南方國指2.290-4.26%

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