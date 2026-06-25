鉅亨網編譯許家華 2026-06-26 06:10

人工智慧 (AI) 代理 (Agentic AI) 正快速改變企業工作模式。OpenAI 最新發布的經濟研究報告顯示，自 Codex 正式對外推出後，公司內部採用率快速攀升，截至 2026 年 6 月，Codex 已成為 OpenAI 幾乎所有部門的主要工作平台，97.9% 的活躍使用者透過 Codex 完成工作，99.8% 的輸出 Token 均由該平台產生，顯示 AI 代理正由輔助工具逐步轉變為企業核心生產力平台。

根據 OpenAI 公布的研究，工程團隊是最早導入 Codex 的部門。自產品推出後，工程師逐步增加使用頻率，平均工程師至 2025 年 12 月已將大部分工作轉移至 Codex 完成。

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隨後，非技術部門也快速跟進。包括法務、財務及招募等部門，平均於 2026 年 4 月開始跨越「過半數工作由 Codex 完成」的臨界點。目前，OpenAI 平均每位法務人員或招募專員，已有超過 85% 的工作輸出 Token 來自 Codex，而工程師則高達 99%，顯示 AI 代理已深入公司日常營運。

研究也揭露，Codex 正逐漸承擔更多高價值、長時間工作。以 2026 年 5 月為例，在抽樣使用者中，80.6% 至少提出一次相當於 30 分鐘以上人工工作的 Codex 請求；70.2% 提出至少一次可節省超過一小時人工工作的請求；25.6% 的使用者則至少提出一次相當於 8 小時以上工作量的任務。

OpenAI 指出，位於使用量前 1% 的重度用戶，截至 2026 年 6 月，每天透過 Codex 完成的代理工作量已經超過 60 小時的人工作業，相當於 AI 代理持續替單一使用者執行數十小時工作。

值得注意的是，Codex 在非開發人員之間的普及速度甚至快於工程團隊。

研究顯示，自 2025 年 8 月以來，個人非開發者使用者數量成長 137 倍，企業組織中的非開發者成長 189 倍，而 OpenAI 內部非開發部門使用人數也增加 12 倍，反映 AI 代理正快速從軟體開發工具轉型為跨部門通用工作平台。

若以輸出 Token 觀察，目前企業組織用戶已占 Codex 總輸出的 63.3%，個人用戶則占 16.5%，顯示企業市場已成為 AI 代理最主要的成長動能。

不同部門的採用速度也出現明顯差異。其中，研究部門成長最快，自 2025 年 11 月至 2026 年 6 月，中位數輸出 Token 增加 56 倍；客服部門增加 32 倍；工程部門增加 27 倍；法務部門則增加 13 倍。

OpenAI 表示，上述數據反映 AI 代理已逐漸突破過去僅能回答問題、生成文字或撰寫程式碼的定位，開始能自主完成跨步驟、長時間的工作流程，包括程式開發、法律文件整理、財務分析、招募流程及研究任務等。

市場分析指出，相較於大型語言模型 (Chatbot) 偏重即時對話，AI 代理最大的差異在於可長時間自主執行任務，包括搜尋資料、分析文件、撰寫內容、修改程式及跨工具協同作業，因此被視為下一波 AI 商業化的重要方向。

近一年來，包括 OpenAI、Anthropic、Google 及其他 AI 公司皆積極投入 Agent 技術研發，希望讓 AI 從「回答問題」進一步進化為能夠獨立完成工作的數位員工。