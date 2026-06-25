鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-26 06:20

《巴隆週刊》報導， 美光 (MU-US) 最新財報不僅大幅優於市場預期，更讓華爾街重新評估記憶體產業前景。公司表示，AI 帶動的記憶體供應吃緊情況將延續至 2027 年以後，加上已簽下 16 筆長期供貨合約、鎖定約 1,000 億美元營收，激勵多家券商大幅調升目標價，直言美光已邁入「記憶體新時代」。

受樂觀展望帶動，美光股價週四 (25 日) 暴力上漲超 15% ，來到每股 1,213.56 美元，市值一舉增加約 1,890 億美元，攀升至約 1.37 兆美元。

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AI 熱潮續燒 美光：缺貨將延續至 2027 年後

市場原先最關注的並非本季財報有多亮眼，而是 AI 記憶體熱潮是否已接近高峰。

不過，美光交出的答案遠比市場預期更樂觀。

除本季營收年增逾 4 倍、獲利暴增超過 10 倍外，公司更表示，在 AI 伺服器需求持續強勁帶動下，全球記憶體供應吃緊情況將延續至 2027 年以後。

更令市場振奮的是，美光目前已簽署 16 筆長期供貨合約，合計鎖定約 1,000 億美元營收，進一步降低市場對高價格、高毛利無法持續的疑慮。

公司指出，待所有合約生效後，採固定價格或接近目前水準價格上限的合約，預計將占整體營收約 40%。

此外，合約亦設有價格下限，可望使公司毛利率維持在遠高於歷史任何一輪景氣高峰的水準。

券商掀美光目標價調升潮

財報公布後，華爾街分析師紛紛上調美光目標價。

DA Davidson 分析師 Gil Luria 將目標價由 1,500 美元調升至 2,000 美元，並在題為《記憶體的新時代》(New Era in Memory) 的報告中表示，美光如今已成為半導體產業中最具能見度的公司之一，與過去高度受景氣循環影響的角色相比已截然不同。

KeyBanc 分析師 John Vinh 則將目標價由 600 美元大幅調升至 1,600 美元，認為市場仍低估美光的長期價值，股價有進一步重估空間。

Wedbush 也表示，美光本季財報成功消除了市場對記憶體產業的疑慮，並指出目前無論 AI 晶片、硬體或軟體需求都「看不到任何缺陷」，因此持續看好 AI 科技龍頭可望一路強勢至年底。

超級循環獲驗證 但景氣循環仍存在

Futurum 首席市場策略師 Shay Boloor 認為，美光財報再次驗證記憶體正處於「超級循環」(memory supercycle)，但投資人不應假設目前的高毛利將永遠持續。

他表示，真正的重點並非景氣循環已消失，而是美光正常化後的獲利能力已大幅提升，未來即使進入下一波景氣下行階段，獲利受到的衝擊也將較以往更小。

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