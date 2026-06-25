鉅亨速報 - Factset 最新調查：飛利浦(PHG-US)EPS預估下修至1.81元，預估目標價為31.77元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對飛利浦(PHG-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.84元下修至1.81元，其中最高估值1.87元，最低估值1.6元，預估目標價為31.77元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.87(1.87)
|2.13
|2.43
|2.52
|最低值
|1.6(1.6)
|1.79
|1.96
|1.93
|平均值
|1.78(1.79)
|1.98
|2.21
|2.34
|中位數
|1.81(1.84)
|2
|2.22
|2.41
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|211.41億
|221.61億
|233.14億
|245.66億
|最低值
|203.18億
|212.33億
|221.91億
|232.30億
|平均值
|208.55億
|217.73億
|227.44億
|238.61億
|中位數
|208.28億
|217.34億
|226.72億
|239.45億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.02
|-1.77
|-0.53
|-0.81
|1.06
|營業收入
|202.78億
|187.36億
|196.43億
|194.93億
|201.27億
詳細資訊請看美股內頁：
飛利浦(PHG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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