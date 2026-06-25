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鉅亨速報 - Factset 最新調查：飛利浦(PHG-US)EPS預估下修至1.81元，預估目標價為31.77元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對飛利浦(PHG-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.84元下修至1.81元，其中最高估值1.87元，最低估值1.6元，預估目標價為31.77元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.87(1.87)2.132.432.52
最低值1.6(1.6)1.791.961.93
平均值1.78(1.79)1.982.212.34
中位數1.81(1.84)22.222.41

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值211.41億221.61億233.14億245.66億
最低值203.18億212.33億221.91億232.30億
平均值208.55億217.73億227.44億238.61億
中位數208.28億217.34億226.72億239.45億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.02-1.77-0.53-0.811.06
營業收入202.78億187.36億196.43億194.93億201.27億

詳細資訊請看美股內頁：
飛利浦(PHG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPHG

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