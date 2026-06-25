台船拚海鯤號下半年原型艦交艦 全年營運轉盈

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-25 19:27

台船 (2208-TW) 今 (25) 日召開股東會時指出，外界關注的首艘潛艦海鯤號已為後續測試準備，由於遲交 1 天就要罰 19 萬元，有壓力，目標下半年完成原型艦交艦，而業績目標則是拚全年轉盈。

台船拚海鯤號下半年完成原型艦交艦，而全年轉盈。(鉅亨網資料照)

海鯤號已完成操雷射擊，驗證戰鬥系統偵蒐、解算、發射與魚雷導控的作戰能力，進入潛航測試階段，目標今年完成原型艦交艦，台船強調，高難度的研發案會穩扎穩打做完，也必須維持最高等級的絕對保密。

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台船股東會中也提到，至 114 年度止累計虧損逾 88 億元，已逾實收資本額 二分之一，依據公司法第 211 條規定，應於最近一次股東會報告。

台船不諱言，全球造船市場在訂單回溫、價格分化與產能高檔綜合影響下，正逐漸進入新一波結構調整階段，但中韓日三國持續占有全球高達 90% 的商船訂單，其中光是中國就擁有逾 60% 的市占率，造船市場持續遭壟斷，短期內恐難有改變。