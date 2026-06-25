台船拚海鯤號下半年原型艦交艦 全年營運轉盈
鉅亨網記者王莞甯 台北
台船 (2208-TW) 今 (25) 日召開股東會時指出，外界關注的首艘潛艦海鯤號已為後續測試準備，由於遲交 1 天就要罰 19 萬元，有壓力，目標下半年完成原型艦交艦，而業績目標則是拚全年轉盈。
海鯤號已完成操雷射擊，驗證戰鬥系統偵蒐、解算、發射與魚雷導控的作戰能力，進入潛航測試階段，目標今年完成原型艦交艦，台船強調，高難度的研發案會穩扎穩打做完，也必須維持最高等級的絕對保密。
台船股東會中也提到，至 114 年度止累計虧損逾 88 億元，已逾實收資本額 二分之一，依據公司法第 211 條規定，應於最近一次股東會報告。
台船說明，為優化財務結構辦理現金增資作業，而去年主要虧損原因是受新台幣兌美元升值影響、虧損性合約認列、已完工船艦保固費用增加，以及上半年造艦工程進度不順遂，導致生產成本調增等因素。
台船不諱言，全球造船市場在訂單回溫、價格分化與產能高檔綜合影響下，正逐漸進入新一波結構調整階段，但中韓日三國持續占有全球高達 90% 的商船訂單，其中光是中國就擁有逾 60% 的市占率，造船市場持續遭壟斷，短期內恐難有改變。
台船強調，將聚焦核心產品，積極爭取商船及公務船艦相關業務，並切入無人船新興市場，同時嚴格控管營運成本，推動內部改造並降低生產成本等相關措施，拚實現今年度轉盈目標。
- 台股這麼火，你買對主動式了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 台船三大產線滿載 再釋近300個職缺搶才 起薪最高55K
- 宸曜軍工專案發酵成長明確 今年營運優於預期
- 〈全訊股東會〉董座：軍工需求推升營運增長 歐洲及以色列出貨維持穩健
- 訂單排到2029年 造船業80%的訂單被中國人搶走
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇