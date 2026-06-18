鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-18 09:10

工業電腦廠宸曜 (6922-TW) 受惠國防軍工、邊緣 AI 需求升溫，第二季接單動能明確，接單出貨比 (BB Ratio) 超過 1.3，全年可望維持在 1 以上，公司看好，第二、三季營運逐季向上，今年營運優於預期。

宸曜董事長高明和表示，今年營運一大成長動能來自國防軍工領域，去年斬獲的訂單在今年陸續發酵，營收比重將持續提升。其中，美國市場成長明確，包括政府跟民間的案子，第二、三季會看到較明顯的貢獻。

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歐洲市場則在去年取得軍規認證後，德國、法國以及東歐一些案子逐步發酵，雖然速度沒有那麼快，但專案量跟訂單金額都呈現高成長，至於亞洲方面，相較去年沒有那麼清楚，今年成長明確，有些特定區域的訂單。

宸曜副總藍林忠補充，俄烏戰爭刺激無人機需求明顯升溫，美伊戰爭也推升海軍無人艦艇預算增加，加上陸軍無人化趨勢，無人載具以及防衛系統等技術，逐步從概念開發邁入大規模部署，將是未來數年值得關注的成長動能。

在邊緣 AI 方面，高明和表示，公司聚焦智慧製造、無人載具與智慧城市三大領域，隨著歐、美、亞三大核心市場專案持續發酵，第一季 AI 邊緣運算電腦營收佔比已達 42%。

針對 CPU、記憶體等漲價，藍林忠表示，由於上漲趨勢明確，因此目前已接訂單多數已完成價格協商與交期確認，且公司多為專案訂單，高度要求系統的穩定性與算力，因此客戶對客製化產品的價格調整承受能力也較強。